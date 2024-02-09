«Каролина» переиграла «Колорадо». Кочетков пропустил 2 шайбы за 7 секунд

«Каролина» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Эвеланш» потерпели третье поражение подряд.

Российский голкипер «Харрикейнз» отразил 16 из 18 бросков по своим воротам. В конце первого периода он пропустил 2 шайбы за 7 секунд. Во втором периоде в воротах играл Антти Раанта, а в третьем — вернулся на лед россиянин.

«Каролина» набрала 63 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 68 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Колорадо» — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Голы: Нечас — 14 (Шей, Стаал), 1:52 — 1:0. Нечас — 15 (Бернс, Терявяйнен), 6:25 — 2:0. Нечас — 16 (Терявяйнен, Слэвин), 16:51 — 3:0. Паризе — 1 (О`Коннор, Жирар), 19:33 — 3:1. Жирар — 3 (Кольяно), 19:38 — 3:2. Бантинг — 11 (бол., Терявяйнен, Бернс), 32:06 — 4:2. Джарвис — 16 (п.в.), 59:06 — 5:2.

Вратари: Кочетков (Раанта, 20:00, Кочетков, 40:00) — Георгиев (56:21 — 59:06).

Штраф: 34 — 12.

Броски: 27 (5+10+12) — 27 (8+9+10).

Наши: Орлов (17.45/0/-1) — -.

9 февраля. Роли. PNC Arena. 18720 зрителей.