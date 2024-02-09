«Каролина» переиграла «Колорадо». Кочетков пропустил 2 шайбы за 7 секунд
«Каролина» обыграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Эвеланш» потерпели третье поражение подряд.
Российский голкипер «Харрикейнз» отразил 16 из 18 бросков по своим воротам. В конце первого периода он пропустил 2 шайбы за 7 секунд. Во втором периоде в воротах играл Антти Раанта, а в третьем — вернулся на лед россиянин.
«Каролина» набрала 63 очка и занимает 4-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 68 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Колорадо» — 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)
Голы: Нечас — 14 (Шей, Стаал), 1:52 — 1:0. Нечас — 15 (Бернс, Терявяйнен), 6:25 — 2:0. Нечас — 16 (Терявяйнен, Слэвин), 16:51 — 3:0. Паризе — 1 (О`Коннор, Жирар), 19:33 — 3:1. Жирар — 3 (Кольяно), 19:38 — 3:2. Бантинг — 11 (бол., Терявяйнен, Бернс), 32:06 — 4:2. Джарвис — 16 (п.в.), 59:06 — 5:2.
Вратари: Кочетков (Раанта, 20:00, Кочетков, 40:00) — Георгиев (56:21 — 59:06).
Штраф: 34 — 12.
Броски: 27 (5+10+12) — 27 (8+9+10).
Наши: Орлов (17.45/0/-1) — -.
9 февраля. Роли. PNC Arena. 18720 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|51
|32
|19
|67
|2
|Каролина
|50
|29
|21
|63
|3
|Филадельфия
|52
|27
|25
|60
|4
|Айлендерс
|51
|22
|29
|56
|5
|Питтсбург
|47
|23
|24
|53
|6
|Нью-Джерси
|49
|25
|24
|53
|7
|Вашингтон
|49
|22
|27
|51
|8
|Коламбус
|50
|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|51
|32
|19
|73
|2
|Флорида
|51
|32
|19
|68
|3
|Торонто
|49
|26
|23
|60
|4
|Тампа-Бэй
|52
|27
|25
|59
|5
|Детройт
|50
|26
|24
|58
|6
|Монреаль
|50
|21
|29
|50
|7
|Баффало
|50
|22
|28
|48
|8
|Оттава
|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|31
|20
|68
|2
|Колорадо
|52
|32
|20
|68
|3
|Виннипег
|49
|30
|19
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|50
|22
|28
|49
|8
|Чикаго
|51
|14
|37
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|51
|34
|17
|73
|2
|Вегас
|51
|30
|21
|66
|3
|Эдмонтон
|46
|29
|17
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Калгари
|51
|24
|27
|53
|6
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|9.02
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|5 : 2
|9.02
|03:00
|
Флорида – Вашингтон
|4 : 2
|9.02
|03:00
|
Бостон – Ванкувер
|4 : 0
|9.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Калгари
|3 : 5
|9.02
|03:00
|
Филадельфия – Виннипег
|4 : 1
|9.02
|04:00
|
Айлендерс – Тампа-Бэй
|6 : 2
|9.02
|05:00
|
Аризона – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|51
|87
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|52
|85
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|75
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|41
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|51
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|51
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|18
|1.88