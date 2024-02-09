«Бостон» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Бостон» дома обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 73 очками в 51 матче.

«Ванкувер» идет первым на «Западе» с 73 очками в 51 игре.

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