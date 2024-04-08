«Каролина» — «Коламбус»: видеообзор матча

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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Коламбус» — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Отличились Андрей Свечников, Себастьян Ахо и Теуво Терявяйнен. Россиянин прервал серию из 10 матчей без заброшенных шайб.

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