«Аризона» на выезде обыграла «Сан-Хосе»

«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сан-Хосе» со счетом 5:2.

В составе «Койотс» по 2 (1+1) очка набрали Клэйтон Келлер, Лоусон Крауз, Ник Шмалц, еще по голу забили Лиэм О'Брайен и Дилан Гюнтер. У «Шаркс» шайбы забросили Генри Тран и Люк Кунин.

После этого матча «Аризона» с 71 очком занимает 13-е место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 44 очками — на последней строчке.