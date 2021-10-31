«Каролина» дома обыграла «Аризону»

«Каролина» победила «Аризону» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе хозяев отличились Мартин Нечас и Бретт Песке. У гостей шайбу забросил Кристиан Фишер. Российский вратарь «Койтов» Иван Просветов провел весь матч в запасе.

«Каролина» набрала 16 очков и занимает второе место на Востоке. У «Аризоны» одно очко и 16-я позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Аризона» — 2:1 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Фишер — 2 (Крауз, Гостисбеер), 5:44 — 0:1. Нечас — 1 (Деанджело, Мартинук), 36:57 — 1:1. Пеши — 1 (бол., Нечас, Джарвис), 57:33 — 2:1.

Вратари: Андерсен — Веймелка (58:25).

Штраф: 8 — 12.

Броски: 39 (13+14+12) — 23 (8+12+3).

Наши: Свечников (17.20/3/0) — Любушкин (17.42/0/0).

31 октября. Роли. PNC Arena.