Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Главный тренер «Калгари» объяснил, почему Задоров пропустил пять матчей подряд

11:50
Теги:

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер объяснил, почему российский защитник «Флэймз» Никита Задоров пропустил пять матчей команды подряд.

«У нас есть конкуренция. Если ты играешь хорошо — значит, ты играешь. Если ты играешь плохо — значит, ты не играешь», — приводит журналист Уэс Гилбертсон слова Саттера.

Задоров проводит первый сезон в «Калгари». 26-летний россиянин принял участие в первых двух матчах команды в сезоне-2021/22, после чего пропустил пять игр подряд. Сегодня, 31 октября он вернулся в состав на встречу с «Филадельфией» (4:0). За 3 матча в составе «Флэймз» Задоров не отличился результативными действиями.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Упражнения со скакалкой: как заниматься дома
Стали известны подробности гибели хоккеиста Биткина
0