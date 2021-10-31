Главный тренер «Калгари» объяснил, почему Задоров пропустил пять матчей подряд

Главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер объяснил, почему российский защитник «Флэймз» Никита Задоров пропустил пять матчей команды подряд.

«У нас есть конкуренция. Если ты играешь хорошо — значит, ты играешь. Если ты играешь плохо — значит, ты не играешь», — приводит журналист Уэс Гилбертсон слова Саттера.

This morning, #Flames coach Darryl Sutter was asked if Nikita Zadorov's absence — a scratch for five straight — was injury-related or if he's been more pleased with other D. His reply: «There's a competition with those guys. If you play well, you play. If you don't, you don't.» — Wes Gilbertson (@WesGilbertson) October 30, 2021

Задоров проводит первый сезон в «Калгари». 26-летний россиянин принял участие в первых двух матчах команды в сезоне-2021/22, после чего пропустил пять игр подряд. Сегодня, 31 октября он вернулся в состав на встречу с «Филадельфией» (4:0). За 3 матча в составе «Флэймз» Задоров не отличился результативными действиями.