Карлссон побил рекорд «Сан-Хосе» по результативности защитников в регулярке НХЛ

Защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон установил новый клубный рекорд по голам защитников за регулярный сезон НХЛ, отметившись результативной передачей в игре с «Миннесотой» (2:5).

В активе Карлссона 84 (20+64) очка в текущем сезоне. Предыдущим рекордсменом был Брент Бернс, набравший 83 очка в сезоне-2018/19.

32-летний швед выступает за «Шаркс» с 2018 года. До этого его лучшим результатом в регулярке было 82 (16+66) очка за «Оттаву» в сезоне-2015/16.