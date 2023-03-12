Сергачев — первый российский защитник с 40 передачами за последние 8 лет в НХЛ

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев набрал 2 (0+2) очка в матче с «Чикаго» (3:1) в регулярном чемпионате НХЛ.

Таким образом, он стал первым российским защитником с 40 передачами за последние 8 лет в лиге. На счету Сергачева в этом сезоне 48 (7+41) очков в 64 матчах.

В последний раз такой результат показывал российский защитник «Монреаля» Андрей Марков (40 передач в 81 матче) в сезоне-2014/15.