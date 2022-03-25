Нападающий «Вегаса» Дадонов признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

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Нападающий «Вегаса» Евгений Дадонов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» (6:1).

33-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка в прошедшей встрече на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе.

Первая звезда игры — Джек Айкел, набравший 2 очка (1+1).