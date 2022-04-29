Капризов вышел на 13-е место в истории НХЛ по очкам за сезон среди россиян

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, забросивший шайбу в овертайме в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (3:2 ОТ), набрал в этом сезоне 106 (46+60) очков в 80 играх.

25-летний форвард вышел на 13-е место в истории НХЛ по очкам в сезоне среди российских хоккеистов.

Капризов повторил результат Александра Овечкина (сезон-2005/2006) и Евгения Малкина (сезон-2007/08).

Рекорд по очкам в сезоне среди россиян принадлежит нападающему «Там-Бэй» Никите Кучерову, который в сезоне-2018/19 набрал 128 баллов.

Второе место занимает Александр Могильный (127 очков в сезоне-1992/93). Замыкает тройку Сергей Федоров (120 очков в сезоне-1993/94).