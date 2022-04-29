«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4. Победную шайбу забросилЗак Хайман.

Эдмонтон занимает пятое место втаблице Западной конференции и обеспечил себе выход в плей-офф. Сан-Хосе занимает 13-е место и уже не сможет побороться за Кубок Стэнли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Грегор — 7 (Хмелевски), 2:42 — 0:1. Грегор — 8 (Бордело), 3:08 — 0:2. Маклеод — 9 (бол., Ямамото, Бушар), 29:17 — 1:2. Ямамото — 20 (Драйзайтль, Хаймэн), 32:52 — 2:2. Риди — 7 (бол., Бернс, Кутюр), 35:35 — 2:3. Райан — 10 (Бэрри), 49:37 — 3:3. Бонино — 16 (Кутюр, Нието), 50:40 — 3:4. Броберг — 1 (Макдэвид, Пулюярви), 51:45 — 4:4. Хаймэн — 27 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 61:37 — 5:4.

Вратари: Коскинен — Раймер.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (6+13+10+2) — 43 (17+15+11+0).

Наши: — - Барабанов (17.28/1/0).

29 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16 692 зрителя.