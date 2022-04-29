Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:40

«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4. Победную шайбу забросилЗак Хайман.

Эдмонтон занимает пятое место втаблице Западной конференции и обеспечил себе выход в плей-офф. Сан-Хосе занимает 13-е место и уже не сможет побороться за Кубок Стэнли.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Грегор — 7 (Хмелевски), 2:42 — 0:1. Грегор — 8 (Бордело), 3:08 — 0:2. Маклеод — 9 (бол., Ямамото, Бушар), 29:17 — 1:2. Ямамото — 20 (Драйзайтль, Хаймэн), 32:52 — 2:2. Риди — 7 (бол., Бернс, Кутюр), 35:35 — 2:3. Райан — 10 (Бэрри), 49:37 — 3:3. Бонино — 16 (Кутюр, Нието), 50:40 — 3:4. Броберг — 1 (Макдэвид, Пулюярви), 51:45 — 4:4. Хаймэн — 27 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 61:37 — 5:4.

Вратари: Коскинен — Раймер.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 31 (6+13+10+2) — 43 (17+15+11+0).

Наши: — - Барабанов (17.28/1/0).

29 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16 692 зрителя.

ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Эдмонтон Ойлерз
2
Читайте также
«У Славки была тяжелая авария. Сотрясение, лицевые травмы, порезы. Но мозг не задет». Истории про легенд нашего хоккея
Нам нужно было это рубилово в такое сложное время для спорта! Спасибо ЦСКА и «Металлургу» за лучший финал Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кучеров повторил рекорд «Тампы» по продолжительности голевой серии
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 81 44 37 100
5 Айлендерс 81 37 44 84
6 Коламбус 81 37 44 81
7 Нью-Джерси 81 27 54 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 81 58 23 122
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 81 50 31 108
4 Бостон 81 51 30 107
5 Баффало 81 31 50 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 81 32 49 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 81 52 29 111
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 81 50 31 111
2 Эдмонтон 81 48 33 102
3 Лос-Анджелес 81 44 37 98
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 81 32 49 77
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 80 26 54 58
Результаты / календарь
19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
29.04 02:00
Айлендерс – Вашингтон
 5 : 1
29.04 02:00
Бостон – Баффало
 5 : 0
29.04 02:00
Каролина – Нью-Джерси
 6 : 3
29.04 02:00
Оттава – Флорида
 0 : 4
29.04 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 5 : 2
29.04 03:00
Миннесота – Калгари
 3 : 2 ОТ
29.04 04:00
Колорадо – Нэшвилл
 - : -
29.04 04:00
Эдмонтон – Сан-Хосе
 5 : 4 ОТ
29.04 05:00
Ванкувер – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 80 123
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 81 115
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 80 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 63 2.19
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости