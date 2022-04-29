«Эдмонтон» победил «Сан-Хосе»
«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме победил «Сан-Хосе» со счетом 5:4. Победную шайбу забросилЗак Хайман.
Эдмонтон занимает пятое место втаблице Западной конференции и обеспечил себе выход в плей-офф. Сан-Хосе занимает 13-е место и уже не сможет побороться за Кубок Стэнли.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (0:2, 2:1, 2:1, 1:0)
Голы: Грегор — 7 (Хмелевски), 2:42 — 0:1. Грегор — 8 (Бордело), 3:08 — 0:2. Маклеод — 9 (бол., Ямамото, Бушар), 29:17 — 1:2. Ямамото — 20 (Драйзайтль, Хаймэн), 32:52 — 2:2. Риди — 7 (бол., Бернс, Кутюр), 35:35 — 2:3. Райан — 10 (Бэрри), 49:37 — 3:3. Бонино — 16 (Кутюр, Нието), 50:40 — 3:4. Броберг — 1 (Макдэвид, Пулюярви), 51:45 — 4:4. Хаймэн — 27 (Нюджент-Хопкинс, Кулак), 61:37 — 5:4.
Вратари: Коскинен — Раймер.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 31 (6+13+10+2) — 43 (17+15+11+0).
Наши: — - Барабанов (17.28/1/0).
29 апреля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 16 692 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|81
|51
|30
|108
|3
|Питтсбург
|81
|45
|36
|101
|4
|Вашингтон
|81
|44
|37
|100
|5
|Айлендерс
|81
|37
|44
|84
|6
|Коламбус
|81
|37
|44
|81
|7
|Нью-Джерси
|81
|27
|54
|63
|8
|Филадельфия
|81
|25
|56
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|81
|58
|23
|122
|2
|Торонто
|81
|53
|28
|113
|3
|Тампа-Бэй
|81
|50
|31
|108
|4
|Бостон
|81
|51
|30
|107
|5
|Баффало
|81
|31
|50
|73
|6
|Детройт
|81
|31
|50
|72
|7
|Оттава
|81
|32
|49
|71
|8
|Монреаль
|81
|21
|60
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|80
|56
|24
|118
|2
|Миннесота
|81
|52
|29
|111
|3
|Сент-Луис
|81
|49
|32
|109
|4
|Даллас
|81
|45
|36
|96
|5
|Нэшвилл
|80
|44
|36
|95
|6
|Виннипег
|80
|37
|43
|85
|7
|Чикаго
|81
|28
|53
|67
|8
|Аризона
|81
|24
|57
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|81
|50
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|81
|48
|33
|102
|3
|Лос-Анджелес
|81
|44
|37
|98
|4
|Вегас
|81
|42
|39
|92
|5
|Ванкувер
|80
|39
|41
|89
|6
|Сан-Хосе
|81
|32
|49
|77
|7
|Анахайм
|81
|31
|50
|76
|8
|Сиэтл
|80
|26
|54
|58
|29.04
|02:00
|
Айлендерс – Вашингтон
|5 : 1
|29.04
|02:00
|
Бостон – Баффало
|5 : 0
|29.04
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|6 : 3
|29.04
|02:00
|
Оттава – Флорида
|0 : 4
|29.04
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|5 : 2
|29.04
|03:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 ОТ
|29.04
|04:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|29.04
|04:00
|
Эдмонтон – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|29.04
|05:00
|
Ванкувер – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|80
|123
|
|
Джонни Годро
Калгари
|81
|115
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|80
|115
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|73
|60
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|80
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|80
|52
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|53
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|63
|2.19
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19