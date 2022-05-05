Капризов стал автором первого хет-трика в плей-офф в истории «Миннесоты»

«Миннесота» обыграла «Сент-Луис» (6:2) во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ. Счет в серии стал равный — 1-1.

В составе победителей три гола на счету российского нападающего Кирилла Капризова. Голы он забил на 20-й, 52-й и 53-й минутах встречи.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, это первый в истории «Уайлд» хет-трик в Кубке Стэнли.

Третий матч в серии состоится на арене «Сент-Луиса» 7 мая. Начало встречи — 4.30 по московскому времени.