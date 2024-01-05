Капризов, Шестеркин и Кучеров выступят на Матче звезд НХЛ-2024

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Официальный сайт НХЛ опубликовал список из 32 хоккеистов, выбранных для участия в Матче звезд лиги-2024.

Среди россиян в мероприятии примут участие вратарь Игорь Шестеркин («Рейнджерс») и форварды Кирилл Капризов («Миннесота») и Никита Кучеров («Тампа-Бэй»).

Список хоккеистов, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ-2024 от Западной конференции.

Список хоккеистов, выбранных для участия в Матче звезд НХЛ-2024 от Восточной конференции.

В Матче звезд НХЛ-2024 сыграют 44 хоккеиста. Оставшиеся 12 игроков будут выбраны путем голосования среди болельщиков, которое продлится до 11 января.

Матч звезд НХЛ-2024 состоится в Торонто 3 февраля.