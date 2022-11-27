Капризов продлил результативную серию до 9 матчей подряд и установил личный рекорд

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны». Он открыл счет в матче в первом периоде.

Текущая результативная серия российского хоккеиста продлилась до девяти матчей подряд. На этом промежутке он записал на свой счет 12 (5+7) очков.

Кирилл превзошел свой личный рекорд по продолжительности результативной серии. Ранее он дважды набирал очки в 8 матчах подряд в прошлом сезоне — в январе-феврале (5+8) и феврале-марте (7+4).