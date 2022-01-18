Капризов признан второй звездой матча против «Колорадо»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (3:4 Б).

24-летний россиянин стал автором дубля и перевел встречу в овертайм. Первой звездой признан вратарь «Эвеланш» Павел Францоуз, третья звездв — форвард Нэйтан Маккиннон.

На счету Капризова 44 (16+28) очка в 34 матчах НХЛ.