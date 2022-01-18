Майер стал пятым автором пента-трика в матче НХЛ в 21-м веке

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Лос-Анджелес» со счетом 6:2.

Пента-триком в составе «Шаркс» отметился форвард Тимо Майер. 25-летний швейцарец стал первым игроком команды, оформившим пять голов в одной игре. Также Майер стал пятым автором пента-трика в матче НХЛ в 21-м веке: ранее это сделали Мариан Габорик (20 декабря 2007), Юхан Франзен (2 февраля 2011), Патрик Лайне (24 ноября 2018) и Мика Зибанежад (5 марта 2020).

В текущем сезоне Майер провел 35 матчей, в которых набрал 45 (20+25) очков.