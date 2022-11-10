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10 ноября, 09:52

Капризов признан второй звездой игрового дня НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
25-летний россиянин отметился дублем в матче против «Анахайма» (4:1). Первой звездой признан вратарь «Флориды» Спенсер Найт, сделавший 40 сейвов в матче с «Каролиной» (5:0). Третья звезда — форвард «Монреаля» Кирби Дак, забивший два гола в игре против «Ванкувера» (5:2).
В текущем сезоне Капризов провел 13 матчей, в которых набрал 15 (10+5) очков.

Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Флорида Пантерз
Спенсер Найт
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2 Каролина 25 14 11 33
3 Айлендерс 26 16 10 32
4 Питтсбург 25 13 12 30
5 Рейнджерс 27 12 15 29
6 Вашингтон 27 11 16 26
7 Филадельфия 26 9 17 23
8 Коламбус 23 8 15 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 20 4 41
2 Торонто 26 15 11 36
3 Тампа-Бэй 24 15 9 31
4 Детройт 24 12 12 29
5 Флорида 25 12 13 28
6 Монреаль 24 12 12 25
7 Баффало 25 11 14 23
8 Оттава 24 10 14 21
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 25 14 11 33
2 Виннипег 23 15 8 31
3 Миннесота 24 13 11 28
4 Колорадо 23 13 10 27
5 Нэшвилл 23 12 11 26
6 Сент-Луис 25 11 14 22
7 Аризона 23 7 16 18
8 Чикаго 24 7 17 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 19 8 39
2 Сиэтл 24 15 9 33
3 Лос-Анджелес 27 13 14 30
4 Эдмонтон 26 14 12 28
5 Калгари 25 12 13 27
6 Ванкувер 25 10 15 23
7 Сан-Хосе 28 8 20 20
8 Анахайм 26 6 20 15
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9.12
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11.12
6.12 03:00
Бостон – Вегас
 3 : 4 Б
6.12 03:00
Рейнджерс – Сент-Луис
 6 : 4
6.12 03:00
Филадельфия – Колорадо
 5 : 3
6.12 04:30
Эдмонтон – Вашингтон
 2 : 3
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Калгари – Аризона
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6.12 06:30
Ванкувер – Монреаль
 - : -
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

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 26 42
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 41
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 25 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 26 22
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 25 18
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Линус Ульмарк

Бостон

 17 1.93
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 9 2.09
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