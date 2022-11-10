Капризов признан второй звездой игрового дня НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал второй звездой игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

25-летний россиянин отметился дублем в матче против «Анахайма» (4:1). Первой звездой признан вратарь «Флориды» Спенсер Найт, сделавший 40 сейвов в матче с «Каролиной» (5:0). Третья звезда — форвард «Монреаля» Кирби Дак, забивший два гола в игре против «Ванкувера» (5:2).

В текущем сезоне Капризов провел 13 матчей, в которых набрал 15 (10+5) очков.