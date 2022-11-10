Овечкин стал самым возрастным игроком сезона с шестиматчевой результативной серией в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прервал свою результативную серию в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (1:4).

Российский нападающий на протяжении шести матчей набирал как минимум одно очко. Овечкин стал самым возрастным игроком сезона с шестиматчевой результативной серией (37 лет и 53 дня).

В текущем сезоне Овечкин провел 15 матчей, в которых набрал 13 (8+5) очков.