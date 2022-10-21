Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Ванкувер»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча «Миннесота» — «Ванкувер» (4:3 ОТ). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский нападающий Кирилл Капризов. Он забросил победную шайбу в овертайме, а также сделал две голевые передачи по ходу встречи.

Второй звездой стал форвард Матс Зуккарелло, который набрал 3 (2+1) очка. Голкипер Марк-Андре Флери, отразивший 23 из 26 бросков, замкнул тройку.