Капризов повторил уникальный рекорд результативности «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Россиянин набрал 15 (5+10) очков в последних семи играх.

Капризов стал вторым хоккеистом в истории «Миннесоты», которому удалось набрать 15 очков за семь матчей несколько раз в карьере. Это второй случай для форварда, до этого он набирал 15 очков в семи встречах кряду в сезоне-2021/22.

Первым, кому покорилось это достижение в истории «Миннесоты», был нападающий Кевин Фиала.