«Миннесота» победила «Эдмонтон», Капризов сделал результативную передачу

«Миннесота» на выезде обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей сделал дубль Мэттью Болди, по одной шайбе забросили Юнас Бродин и Матс Зуккарелло. Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов сделал одну результативную передачу. У хозяев забили Леон Драйзайтль и Зак Хаймэн.

«Миннесота» поднялась на десятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 60 очками в 57 матчах.

«Эдмонтон» идет на шестой строчке с 68 очками в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Миннесота» — 2:4 (0:1, 1:0, 1:3)

Голы: Болди — 21 (Миддлтон, Эрикссон Эк), 19:37 — 0:1. Драйзайтль — 27 (бол., Макдэвид, Нюджент-Хопкинс), 30:27 — 1:1. Бродин — 5 (Чисхолм, Капризов), 49:31 — 1:2. Болди — 22 (Хартман, Юханссон), 52:18 — 1:3. Хаймэн — 36 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 54:51 — 2:3. Зуккарелло — 11 (п.в.), 58:33 — 2:4.

Вратари: Пикар (57:55 — 58:33) — Густавссон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 43 (6+13+24) — 19 (7+6+6).

Наши: — - Капризов (20.29/2/+2).

24 февраля. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.