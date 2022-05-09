Капризов повторил достижение Габорика в «Миннесоте» по голам в одной серии плей-офф НХЛ

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса».

Таким образом, на счету 25-летнего россиянина 5 голов в серии с «блюзменами». Он повторил достижение Мариана Габорика и Уэса Уолза по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф.

Также Капризов стал четвертым игроком в истории франшизы, забившим 5 или более голов за один сезон плей-офф, присоединившись к Габорику (9 в 2003), Уолзу (7 в 2003) и Эндрю Брюнетту (7 в 2003).