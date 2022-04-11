Таблица лучших снайперов НХЛ: Овечкин сократил отставание от Мэттьюса

Овечкин сократил отставание от Мэттьюса в таблице лучших снайперов НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (4:2).

36-летний россиянин забросил 45-ю шайбу в сезоне. Овечкин сократил отставание от Остона Мэттьюса в списке лучших снайперов сезона до 13 голов.

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче с «Лос-Анджелесом» (6:3) забросил 42-ю шайбу в сезоне.

Список лучших снайперов НХЛ сезона-2021/22:

1. Остон Мэттьюс («Торонто») — 58 шайб в 67 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 50 шайб в 72 матчах

3. Крис Крайдер («Рейнджерс») — 49 шайб в 73 матчах

4. Александр Овечкин («Вашингтон») — 45 шайбы в 70 матчах

5. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 42 шайбы в 72 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 42 шайбы в 70 матчах

7. Кайл Коннор («Виннипег») — 42 шайбы в 70 матчах

8. Алекс Дебринкэт («Чикаго») — 39 шайб в 72 матче