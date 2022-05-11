Капризов оформил дубль в первом периоде пятого матча с «Сент-Луисом»

Завершился первый период пятого матча первого раунда плей-офф НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис». Счет в 2:1 в пользу «Уайлд».

Оба гола в составе «Миннесоты» на счету российского нападающего Кирилла Капризова. Он отличился на 14-й и 18-й минутах. Для него эти голы стали 6-м и 7-м в этом плей-офф.