«Торонто» переиграл «Тампу» и вышел вперед в серии. Василевский сделал 21 сэйв
«Торонто» обыграл «Тампу» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Мэйпл Ливз».
Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало встречи — 2.30 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
"Торонто" — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)
Голы: Стэмкос — 2 (Палат, Кучеров), 5:19 — 0:1. Хедман — 2 (бол., Кучеров, Киллорн), 6:11 — 0:2. Таварес — 1 (бол., Нюландер, Джиордано), 23:35 — 1:2. Райлли — 2 (Таварес, Нюландер), 43:01 — 2:2. Нюландер — 3 (Михеев, Холл), 44:14 — 3:2. Макдона — 1 (Колтон, Пол), 48:17 — 3:3. Мэттьюс — 3 (Марнер, Бантинг), 53:54 — 4:3.
Вратари: Кэмпбелл — Василевский (58:46).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 25 (4+14+7) — 35 (14+9+12).
Наши: Любушкин (14.01/2/-1), Михеев (16.05/0/+1) — Кучеров (20.13/6/0), Сергачев (21.42/0/+1).
11 мая. Торонто. Scotiabank Arena.
Счет в серии: 3-2.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|4
|1.27
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63