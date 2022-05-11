«Торонто» переиграл «Тампу» и вышел вперед в серии. Василевский сделал 21 сэйв

«Торонто» переиграл «Тампу» и вышел вперед в серии

«Торонто» обыграл «Тампу» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Мэйпл Ливз».

Шестой матч в серии состоится 13 мая. Начало встречи — 2.30 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

"Торонто" — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 1:0, 3:1)

Голы: Стэмкос — 2 (Палат, Кучеров), 5:19 — 0:1. Хедман — 2 (бол., Кучеров, Киллорн), 6:11 — 0:2. Таварес — 1 (бол., Нюландер, Джиордано), 23:35 — 1:2. Райлли — 2 (Таварес, Нюландер), 43:01 — 2:2. Нюландер — 3 (Михеев, Холл), 44:14 — 3:2. Макдона — 1 (Колтон, Пол), 48:17 — 3:3. Мэттьюс — 3 (Марнер, Бантинг), 53:54 — 4:3.

Вратари: Кэмпбелл — Василевский (58:46).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (4+14+7) — 35 (14+9+12).

Наши: Любушкин (14.01/2/-1), Михеев (16.05/0/+1) — Кучеров (20.13/6/0), Сергачев (21.42/0/+1).

11 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии: 3-2.