Капризов забросил 45-ю шайбу в сезоне. Теперь у него 99 очков

«Миннесота» вышла вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла». На 7-й минуте второго периода счет стал 3:2.

Голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. Для него этот гол стал 45-м в этом сезоне.

Ранее в этой встрече Капризов сделал голевую передачу. Теперь на его счету 99 (45+54) очка.