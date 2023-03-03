Василевский сделал вторую голевую передачу в сезоне НХЛ

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

В начале третьего периода он отдал шайбу соотечественнику Никите Кучерову, который затем ассистировал Стивену Стэмкоску и помог команде реализовать большинство. После его гола счет стал равный — 3:3.

Теперь на счету 28-летнего вратаря две голевые передачи в этом регулярном чемпионате НХЛ.