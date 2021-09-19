Капитан «Миннесоты» о Капризове: «Капризов делает партнеров сильнее, так и играют великие хоккеисты»

Капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен оценил полезность нападающего Кирилла Капризова для «Уайлд».

«Я думаю, это то, как Капризов во время игры создает пространство для себя, при этом не уклоняется от силовых приемов и идет бороться даже в грязные зоны, где могут больно ударить. Он — очень сильный парень. И очевидно, что знает, как забивать голы. Но при этом он очень креативный и играть комбинационно. Выступая рядом с Капризовым, конечно же, ты замечаешь, как соперники обращают на него пристальное внимание. Но это дает больше свободы и пространства его партнерам по звену.



Как раз так и играют великие хоккеисты. Они не только сами выступают сильно, но и делают сильнее вокруг себя товарищей по команде. Они или сами находят свободное место, чтобы завершить атаку — либо дают партнеру хорошую возможность, чтобы завершил он. Кроме того, Капризов очень много работает. И не просто пашет, а наслаждается этим, веселится на площадке во время тренировок, у него есть драйв в игре, и это передается всей команде.



Очень важно, что у нас есть такой игрок. Трудно найти таких парней, которые могут использовать каждый возникающий у них шанс. У меня есть чувство, что в прошлом сезоне многие наши ребята питались уверенностью, которая исходила от Капризова, перенимали его трудовую этику, которую он показывал на тренировках. Он — не из тех, кто уклоняется от тренировочной работы. Кирилл всегда там — или занимается своим физическим состоянием, или подтягивает какие-то определенные нюансы, способные сделать его сильнее. Другие это замечают, и наличие такого парня в нашем ростере влияет на весь состав», — приводит официальный сайт НХЛ слова Сперджена.

В сезоне-2020/21 НХЛ Капризов провел 55 матчей, в которых набрал 51 (27+24) очко. В плей-офф он сыграл 7 матчей и набрал 3 (2+1) очка. Форвард получил «Колдер Трофи» — приз, вручаемый лучшему новичку сезона НХЛ. В данный момент «Миннесота» ведет переговоры по продлению контракта с 24-летним россиянином.