Генменеджер «Сент-Луиса»: «Есть большая вероятность, что Тарасенко начнет сезон с нами»

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг прокомментировал ситуацию с возможным обменом форварда Владимира Тарасенко.

«Есть большая вероятность, что он начнет сезон с нами. Мы с Влади говорили об этом. Он все понимает. В плане обменов сейчас ситуация сложная. Потолок не растет. Он много пропустил за последние несколько лет. Он знает, что ему нужно будет вернуться и сыграть очень хорошо. Надеюсь, он будет играть так, что уже не захочет, чтобы его обменивали. И мы этого не захотим.

Ему нужно провести хороший сезон. Он хочет играть еще несколько лет, и для этого ему нужно сделать себя востребованным», — приводит слова Армстронга St Louis Post Dispatch.

Ранее появилась информация, что россиянин запросил обмен. Контракт Тарасенко действует до конца сезона-2022/23.

Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с 2013 года. В сезоне-2018/19 он выиграл Кубок Стэнли, а в прошлом году снова перенес операцию на плече и пропустил часть сезона.