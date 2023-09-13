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Сегодня, 10:24

Капитан «Коламбуса» отреагировал на критику Бэбкока, который попросил игроков показать фотографии в телефонах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бун Дженнер.
Фото Global Look Press

Нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Майк Бэбкок попросил игроков продемонстрировать фотографии с телефонов.

«Во время встречи с Бэбсом он спросил меня о моей семье и о том, откуда я родом, о моей предстоящей свадьбе и о вещах, связанных с хоккеем. Затем он спросил, есть ли у меня фотографии моей семьи, и я был рад поделиться некоторыми из них с ним. Он показал мне фотографии своей семьи.

Я подумал, что это была отличная первая встреча и хороший способ для начала выстраивания отношений. Разочаровывает, что все вышло из-под контроля», – приводит слова Дженнера официальный сайт «Коламбуса».

Ранее бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни заявили, что Бэбкок попросил игроков «Коламбуса» показать все фотографии со своих телефонов, чтобы «лучше узнать, какими людьми они являются за пределами льда».

Клуб изучает обвинения в адрес 60-летнего специалиста. Он возглавил «Коламбус» летом этого года.

Бун Дженнер
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Майк Бэбкок
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