Капитан «Коламбуса» отреагировал на критику Бэбкока, который попросил игроков показать фотографии в телефонах
Нападающий «Коламбуса» Бун Дженнер прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Майк Бэбкок попросил игроков продемонстрировать фотографии с телефонов.
«Во время встречи с Бэбсом он спросил меня о моей семье и о том, откуда я родом, о моей предстоящей свадьбе и о вещах, связанных с хоккеем. Затем он спросил, есть ли у меня фотографии моей семьи, и я был рад поделиться некоторыми из них с ним. Он показал мне фотографии своей семьи.
Я подумал, что это была отличная первая встреча и хороший способ для начала выстраивания отношений. Разочаровывает, что все вышло из-под контроля», – приводит слова Дженнера официальный сайт «Коламбуса».
Ранее бывшие хоккеисты НХЛ Пол Биссоннетт и Райан Уитни заявили, что Бэбкок попросил игроков «Коламбуса» показать все фотографии со своих телефонов, чтобы «лучше узнать, какими людьми они являются за пределами льда».
Клуб изучает обвинения в адрес 60-летнего специалиста. Он возглавил «Коламбус» летом этого года.
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
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