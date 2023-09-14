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Сегодня, 08:28

Сергачев ответил на вопрос, хочет ли он получить гражданство США

Сергей Разин
корреспондент
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Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев ответил на вопрос, планирует ли получать гражданство США.

«Это хорошая тема на самом деле, потому что я столько налогов уже отдал, будут у меня когда-нибудь привилегии какие-нибудь? Потому что я плачу налоги и ничего не получаю от этого. Если подумать, у меня налоги 40 процентов почти. Из моих почти 8,5 миллиона долларов», — приводит слова Сергачева Forbes.ru.

Ранее Сергачев рассказал о своем новом контракте с «Тампой».

Михаил Сергачев. Сергачев вошел в топ-20 лучших действующих защитников НХЛ по версии сайта лиги

25-летний россиянин выступает в Северной Америке с 2016 года. В минувшем сезоне защитник провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 64 (10+54) очка.

Источник: https://www.forbes.ru/rubriki-kanaly/video/496357-mihail-sergacev-forbes-kontrakty-hokkeistov-v-ssa-eto-cestnyj-rynok
Михаил Сергачев
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