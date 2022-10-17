Александров и Меркулов забросили по шайбе в матче АХЛ «Спрингфилд» — «Провиденс»

«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Спрингфилд» со счетом 4:3.

В составе фарм-клуба «Бостона» отличился Георгий Меркулов, у фарм-клуба «Флориды» шайбу забросил Никита Александров.

У 22-летнего Меркулова в текущем сезоне 2 (2+0) очка в двух матчах АХЛ, на счету 22-летнего Александрова 3 (1+2) очка в двух играх.