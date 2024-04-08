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Сегодня, 21:47

Каменский заявил, что Панарину по силам побить рекорд Ягра по очкам за сезон в «Рейнджерс»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Валерий Каменский уверен, что форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сможет установить новый рекорд команды по очкам за сезон в регулярном чемпионате НХЛ.

«Панарину по силам побить рекорд Ягра. Игр, правда, осталось мало, но это вполне реально. Сейчас он иногда набирает по три очка за игру, если удержит такую результативность, то рекорд вполне достижим. Пожелаем ему удачи. Прогресс Панарина в 32 года связан с желанием выигрывать, любовью к хоккею и работой над собой. Приходит зрелость, опыт, мастерство, наработанные за столько лет. Его успехи в том числе связаны с хорошей игрой всей команды, но он однозначно является лидером, выполняет ту роль, ради которой его и брали», — цитирует Каменского Metaratings.ru.

В этом сезоне 32-летний Панарин отметился 115 (46+69) очками в 78 матчах. Лучший результат в истории «Рейнджерс» принадлежит Яромиру Ягру — 123 очков в регулярном чемпионате. Ранее Панарин был признан третьей звездой недели в НХЛ.

Источник: Metaratings.ru
Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Валерий Каменский
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«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 78 53 25 110
2 Каролина 78 49 29 105
3 Айлендерс 77 35 42 85
4 Питтсбург 77 36 41 83
5 Вашингтон 77 36 41 83
6 Филадельфия 78 36 42 83
7 Нью-Джерси 78 37 41 79
8 Коламбус 78 26 52 64
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 78 46 32 107
2 Флорида 78 48 30 102
3 Торонто 76 44 32 97
4 Тампа-Бэй 77 43 34 93
5 Детройт 77 38 39 84
6 Баффало 78 37 41 79
7 Оттава 77 34 43 72
8 Монреаль 77 29 48 70
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 78 49 29 107
2 Колорадо 78 48 30 102
3 Виннипег 77 47 30 100
4 Нэшвилл 78 45 33 94
5 Сент-Луис 78 41 37 87
6 Миннесота 77 37 40 84
7 Аризона 77 33 44 71
8 Чикаго 77 23 54 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 77 47 30 102
2 Эдмонтон 76 47 29 99
3 Лос-Анджелес 77 41 36 93
4 Вегас 76 42 34 92
5 Сиэтл 76 32 44 77
6 Калгари 76 34 42 73
7 Анахайм 78 25 53 55
8 Сан-Хосе 77 18 59 44
Результаты / календарь
28.03
29.03
30.03
31.03
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
8.04 00:00
Каролина – Коламбус
 3 : 0
8.04 01:00
Вашингтон – Оттава
 2 : 3 ОТ
8.04 01:00
Сан-Хосе – Аризона
 2 : 5
8.04 02:00
Рейнджерс – Монреаль
 5 : 2
8.04 02:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 2 : 3 Б
8.04 03:00
Анахайм – Сент-Луис
 5 : 6 Б
8.04 05:00
Колорадо – Даллас
 4 : 7
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 76 136
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 78 133
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 74 130
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 75 64
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 75 54
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 78 53
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Артур Силов

Артур Силов

Ванкувер

 2 1.5
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