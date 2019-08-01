"Калгари" выставил на драфт отказов защитника Стоуна

"Калгари" выставил на драфт отказов защитника Майкла Стоуна, сообщает в Twitter инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман. Клуб намерен расторгнуть контракт с 29-летним хоккеистом.

Напомним, что действующее соглашение Стоуна рассчитано до конца следующего сезона, за который он должен был заработать 3,5 миллиона долларов.

В прошлом сезоне он провел всего 14 игр в регулярном чемпионате НХЛ из-за травмы, у игрока обнаружили тромб. Всего в лиге он провел 439 матчей и набрал 117 (29+88) очков, ранее он выступал за "Аризону".