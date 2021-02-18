«Ванкувер» на выезде разгромил «Калгари», Бесер набрал три очка

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ 18 февраля на выезде обыграл «Калгари» (5:1).

Три очка (1+2) в составе победителей набрал американский форвард Брок Бесер, еще по два очка (1+1) в актив записали Бо Хорват и Нильс Хегландер (0+2).

После этой победы «Ванкувер» находится на шестом месте в Восточном дивизионе, «Калгари» — на пятом, у команд по 17 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Ванкувер» — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)

Голы: Бенн — 1 (Хорват, Хегландер), 1:46 — 0:1. Хорват — 8 (Хьюз, Хегландер), 27:37 — 0:2. Манджапане — 5 (Джиордано, Вялимяки), 38:13 — 1:2. Миллер — 4 (Петтерссон, Бесер), 38:28 — 1:3. Шмидт — 2 (Миллер, Бесер), 39:05 — 1:4. Бесер — 12 (Майерс), 45:54 — 1:5.

Вратари: Маркстрем (Риттих, 47:47) — Холтби.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (8+13+15) — 33 (8+15+10).

Наши: Нестеров (17.44/0/-2) — -.

18 февраля. Калгари. Scotiabank Saddledome.