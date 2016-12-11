08:46 11 декабря | ХОККЕЙ — НХЛ

"Калгари" обыграл "Виннипег"

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"Калгари" на своем льду разгромил "Виннипег" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это шестая победа "Флэймз" кряду. Она позволила подопечным Глена Гулутзана подняться на 3-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Российский нападающий "Джетс" Александр Бурмистров пропустил встречу из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Калгари" - "Виннипег" - 6:2 (0:0, 4:0, 2:2)

Голы: Д. Хэмилтон - 5 (Ткачак, Баклунд), 28:29 - 1:0. Беннетт - 7 (Годро, Уайдмэн), 33:00 - 2:0. Д. Хэмилтон - 6 (Ткачак, Баклунд), 35:20 - 3:0. Баклунд - 5 (бол., Ткачак, Д. Хэмилтон), 37:52 - 4:0. Бума - 1 (Хэтэуэй, Стэйджан), 43:31 - 5:0. Элерс - 5 (бол., Литтл), 53:59 - 5:1. Монахэн - 9 (бол., Годро, Джиордано), 56:28 - 6:1. Трауба - 1 (Моррисси, Шайфли), 59:59 - 6:2.

Вратари: Джонсон - Хатчинсон (Хеллебайк, 40:00).

Штраф: 18 - 18.

Броски: 35 (16+13+6) - 28 (9+6+13).

11 декабря. Калгари. "Скоушабэнк-Сэдлдоум".

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2016-2017/

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