«Калгари» проиграл «Монреалю» в овертайме

«Монреаль» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Канадиенс» Бен Чиаро.

«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 55 матчах. «Калгари» идет на 2-й строчке Запада с 71 очком в 53 играх.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Монреаль» — 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)

Голы: Коулмэн — 12 (Манджапане, Баклунд), 11:06 — 1:0. Питри — 4 (Сузуки, Лехконен), 19:34 — 1:1. Годро — 21, 32:08 — 2:1. Манджапане — 29 (мен., Тоффоли, Маркстрем), 35:40 — 3:1. Сузуки — 12 (бол., Хоффман, Кофилд), 37:44 — 3:2. Чиаро — 6 (Хоффман, Сузуки), 44:38 — 3:3. Хоффман — 11 (Дофен, Чиаро), 57:15 — 3:4. Линдхольм — 25 (Манджапане, Андерссон), 59:32 — 4:4. Чиаро — 7 (Р. Питлик, Хоффман), 61:03 — 4:5.

Вратари: Маркстрем (61:03) — Хэммонд (61:03).

Штраф: 12 — 6.

Броски: 34 (9+7+18+0) — 35 (16+7+10+2).

Наши: Задоров (18.56/1/0) — Романов (21.39/2/-1).

4 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16288 зрителей.