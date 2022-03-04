«Калгари» проиграл «Монреалю» в овертайме
«Монреаль» обыграл «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.
Победную шайбу в овертайме забросил защитник «Канадиенс» Бен Чиаро.
«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции с 35 очками в 55 матчах. «Калгари» идет на 2-й строчке Запада с 71 очком в 53 играх.
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«Калгари» — «Монреаль» — 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)
Голы: Коулмэн — 12 (Манджапане, Баклунд), 11:06 — 1:0. Питри — 4 (Сузуки, Лехконен), 19:34 — 1:1. Годро — 21, 32:08 — 2:1. Манджапане — 29 (мен., Тоффоли, Маркстрем), 35:40 — 3:1. Сузуки — 12 (бол., Хоффман, Кофилд), 37:44 — 3:2. Чиаро — 6 (Хоффман, Сузуки), 44:38 — 3:3. Хоффман — 11 (Дофен, Чиаро), 57:15 — 3:4. Линдхольм — 25 (Манджапане, Андерссон), 59:32 — 4:4. Чиаро — 7 (Р. Питлик, Хоффман), 61:03 — 4:5.
Вратари: Маркстрем (61:03) — Хэммонд (61:03).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 34 (9+7+18+0) — 35 (16+7+10+2).
Наши: Задоров (18.56/1/0) — Романов (21.39/2/-1).
4 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome. 16288 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|54
|37
|17
|79
|2
|Питтсбург
|56
|34
|22
|76
|3
|Рейнджерс
|54
|34
|20
|73
|4
|Вашингтон
|56
|29
|27
|67
|5
|Коламбус
|54
|28
|26
|57
|6
|Айлендерс
|51
|20
|31
|48
|7
|Нью-Джерси
|54
|19
|35
|43
|8
|Филадельфия
|54
|16
|38
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|54
|36
|18
|77
|2
|Тампа-Бэй
|53
|35
|18
|76
|3
|Торонто
|54
|35
|19
|74
|4
|Бостон
|55
|33
|22
|70
|5
|Детройт
|54
|24
|30
|54
|6
|Оттава
|53
|19
|34
|43
|7
|Баффало
|55
|17
|38
|42
|8
|Монреаль
|55
|14
|41
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|55
|40
|15
|84
|2
|Сент-Луис
|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|52
|32
|20
|67
|4
|Нэшвилл
|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
|Чикаго
|55
|20
|35
|48
|8
|Аризона
|54
|15
|39
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|53
|32
|21
|71
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|64
|4
|Вегас
|55
|30
|25
|64
|5
|Анахайм
|56
|26
|30
|61
|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
|54
|24
|30
|54
|8
|Сиэтл
|56
|17
|39
|39
|4.03
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|4 : 0
|4.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|1 : 5
|4.03
|03:00
|
Филадельфия – Миннесота
|4 : 5
|4.03
|03:00
|
Флорида – Оттава
|3 : 0
|4.03
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|3 : 4
|4.03
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|4.03
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|2 : 1
|4.03
|05:00
|
Вегас – Бостон
|2 : 5
|4.03
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|78
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|54
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|38
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|25
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11