Хет-трик Смита и дубль Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Вегас»
«Бостон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
В составе «Брюинз» хет-трик сделал Крэйг Смит, дубль — на счету Давида Пастрняка. У «Голден Найтс» отличились Джейк Айкел и Джонатан Маршессо.
«Бостон» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 55 матчах, «Вегас» идет на 8-й строчке Запада с 64 очками в 55 играх.
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«Вегас» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)
Голы: Смит — 7 (Фредерик, Форборт), 13:18 — 0:1. Смит — 8 (Койл, Фредерик), 31:03 — 0:2. Айкел — 2, 37:34 — 1:2. Пастрняк — 30 (Фредерик, Хаула), 48:14 — 1:3. Смит — 9 (Грызлик, Карло), 54:39 — 1:4. Маршессо — 22 (Пьетранджело), 56:38 — 2:4. Пастрняк — 31 (п.в., Хаула), 58:20 — 2:5.
Вратари: Ленер (55:08 — 56:38, 57:27 — 58:20) — Суэймен.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 36 (12+13+11) — 36 (10+16+10).
Наши: Дадонов (16.27/2/0) — -.
4 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18109 зрителей.
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|17
|38
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|14
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|И
|В
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|1
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|55
|40
|15
|84
|2
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|53
|32
|21
|70
|3
|Миннесота
|52
|32
|20
|67
|4
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|54
|30
|24
|64
|5
|Даллас
|53
|30
|23
|63
|6
|Виннипег
|54
|24
|30
|57
|7
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|55
|20
|35
|48
|8
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|15
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|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|53
|32
|21
|71
|2
|Лос-Анджелес
|55
|29
|26
|65
|3
|Эдмонтон
|55
|30
|25
|64
|4
|Вегас
|55
|30
|25
|64
|5
|Анахайм
|56
|26
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|6
|Ванкувер
|56
|27
|29
|60
|7
|Сан-Хосе
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|24
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|54
|8
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|17
|39
|39
|4.03
|03:00
|
Вашингтон – Каролина
|4 : 0
|4.03
|03:00
|
Тампа-Бэй – Питтсбург
|1 : 5
|4.03
|03:00
|
Филадельфия – Миннесота
|4 : 5
|4.03
|03:00
|
Флорида – Оттава
|3 : 0
|4.03
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|3 : 4
|4.03
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|4 : 3 ОТ
|4.03
|05:00
|
Аризона – Колорадо
|2 : 1
|4.03
|05:00
|
Вегас – Бостон
|2 : 5
|4.03
|05:00
|
Калгари – Монреаль
|4 : 5 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|79
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|78
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|54
|75
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|55
|38
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|51
|37
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|54
|35
|И
|КН
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|25
|1.95
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|35
|1.98
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|39
|2.11