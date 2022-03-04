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Сегодня, 07:40

Хет-трик Смита и дубль Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Вегас»

Хет-трик Смита и дубль Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Вегас»
Иван Торопцев
Корреспондент

«Бостон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Брюинз» хет-трик сделал Крэйг Смит, дубль — на счету Давида Пастрняка. У «Голден Найтс» отличились Джейк Айкел и Джонатан Маршессо.

«Бостон» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 55 матчах, «Вегас» идет на 8-й строчке Запада с 64 очками в 55 играх.

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«Вегас» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Смит — 7 (Фредерик, Форборт), 13:18 — 0:1. Смит — 8 (Койл, Фредерик), 31:03 — 0:2. Айкел — 2, 37:34 — 1:2. Пастрняк — 30 (Фредерик, Хаула), 48:14 — 1:3. Смит — 9 (Грызлик, Карло), 54:39 — 1:4. Маршессо — 22 (Пьетранджело), 56:38 — 2:4. Пастрняк — 31 (п.в., Хаула), 58:20 — 2:5.

Вратари: Ленер (55:08 — 56:38, 57:27 — 58:20) — Суэймен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (12+13+11) — 36 (10+16+10).

Наши: Дадонов (16.27/2/0) — -.

4 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18109 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вегас Голден Найтс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 54 37 17 79
2 Питтсбург 56 34 22 76
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 56 29 27 67
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 51 20 31 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 54 16 38 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 54 36 18 77
2 Тампа-Бэй 53 35 18 76
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 55 33 22 70
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 53 19 34 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 55 14 41 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 55 40 15 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 52 32 20 67
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 55 20 35 48
8 Аризона 54 15 39 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 53 32 21 71
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Эдмонтон 55 30 25 64
4 Вегас 55 30 25 64
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 56 27 29 60
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
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4.03 03:00
Вашингтон – Каролина
 4 : 0
4.03 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 1 : 5
4.03 03:00
Филадельфия – Миннесота
 4 : 5
4.03 03:00
Флорида – Оттава
 3 : 0
4.03 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 3 : 4
4.03 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 4 : 3 ОТ
4.03 05:00
Аризона – Колорадо
 2 : 1
4.03 05:00
Вегас – Бостон
 2 : 5
4.03 05:00
Калгари – Монреаль
 4 : 5 ОТ
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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

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И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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