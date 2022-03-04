Хет-трик Смита и дубль Пастрняка помогли «Бостону» обыграть «Вегас»

«Бостон» обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В составе «Брюинз» хет-трик сделал Крэйг Смит, дубль — на счету Давида Пастрняка. У «Голден Найтс» отличились Джейк Айкел и Джонатан Маршессо.

«Бостон» занимает 7-е место в таблице Восточной конференции с 70 очками в 55 матчах, «Вегас» идет на 8-й строчке Запада с 64 очками в 55 играх.

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«Вегас» — «Бостон» — 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)

Голы: Смит — 7 (Фредерик, Форборт), 13:18 — 0:1. Смит — 8 (Койл, Фредерик), 31:03 — 0:2. Айкел — 2, 37:34 — 1:2. Пастрняк — 30 (Фредерик, Хаула), 48:14 — 1:3. Смит — 9 (Грызлик, Карло), 54:39 — 1:4. Маршессо — 22 (Пьетранджело), 56:38 — 2:4. Пастрняк — 31 (п.в., Хаула), 58:20 — 2:5.

Вратари: Ленер (55:08 — 56:38, 57:27 — 58:20) — Суэймен.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (12+13+11) — 36 (10+16+10).

Наши: Дадонов (16.27/2/0) — -.

4 марта. Парадайс. T-Mobile Arena. 18109 зрителей.