Шестеркин остался расстроен пропущенной шайбой в овертайме матча против «Каролины»

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин остался расстроен пропущенной шайбой в овертайме первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины» (1:2 ОТ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в Роли. Победную шайбу в овертайме забросил защитник хозяев Иэн Коул. Видео момента можно посмотреть здесь.

В составе «Каролины» заброшенной шайбой также отметился нападающий Себастьян Ахо. Единственная шайба у «Рейнджерс» на счету форварда Филипа Хитила.

Шестеркин отразил 24 из 26 бросков по своим воротам.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Каролины». Второй матч в серии состоится 21 мая. Встреча начнется в 3.00 по московскому времени.