Барбашев и Дорофеев стали звездами матча «Вегас» — «Коламбус»

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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан второй звездой матча против «Коламбуса» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. Форвард забросил одну шайбу.

Его одноклубник нападающий Павел Дорофеев стал третьей звездой встречи, забив один гол.

Первой звездой матча признан Джек Айкел — автор двух заброшенных шайб.