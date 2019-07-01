Источник: "Торонто" обменяет Зайцева в "Оттаву"

Защитник "Торонто" Никита Зайцев будет обменян в "Оттаву", сообщает в своем Twitter журналист Боб Маккензи.

The OTT-TOR trade that will send Nikita Zaitsev and Connor Brown to the Sens for Cody Ceci should be consummated tomorrow morning once TOR pays Zaitsev’s $3M signing bonus. At least six pieces (players or picks) included but the primaries are Zaitsev, Brown and Ceci. https://t.co/Rwx0hoF8fs — Bob McKenzie (@TSNBobMcKenzie) 1 июля 2019 г.

Сообщается, что Зацев отказался от пункта в соглашении, который не позволяет обменять его. Ранее в СМИ публиковалась информация о том, что он не хочет играть за "Оттаву".

Указано, что с Зайцевым в "Оттаву" отправится Коннор Браун, а в "Торонто" перейдет Коди Сиси. "Торонто" заплатит Зайцеву три миллиона долларов бонуса. В сделку также будут включены драфт-пики.

27-летний россиянин заключил семилетний контракт с "Торонто" в 2017 году на сумму 31,5 миллиона долларов (в среднем 4,5 миллиона в год).

В сезоне-2018/19 Зайцев провел 81 матч, набрав 14 (3+11) баллов за результативность. В плей-офф он отыграл семь встреч.

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