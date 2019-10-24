Источник: «Монреаль» хотел пригласить Окулова еще в прошлом сезоне

Нападающий ЦСКА Константин Окулов давно находится в сфере интересов «Монреаля». Канадский клуб следит за ним длительное время и хотел пригласить еще в прошлом сезоне, утверждает Sportsnet.

Ранее сообщалось, что к Окулову, кроме «Монреаля», проявляет интерес еще один клуб НХЛ — «Торонто».

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Его контракт с ЦСКА истекает 30 апреля 2020 года. Окулов не задрафтован в НХЛ и имеет право заключить контракт с любым клубом лиги.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков