Источник: «Монреаль» хотел пригласить Окулова еще в прошлом сезоне
15:42
Нападающий ЦСКА Константин Окулов давно находится в сфере интересов «Монреаля». Канадский клуб следит за ним длительное время и хотел пригласить еще в прошлом сезоне, утверждает Sportsnet.
Ранее сообщалось, что к Окулову, кроме «Монреаля», проявляет интерес еще один клуб НХЛ — «Торонто».
В нынешнем сезоне 24-летний нападающий забросил шесть шайб и сделал восемь результативных передач в 18 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Его контракт с ЦСКА истекает 30 апреля 2020 года. Окулов не задрафтован в НХЛ и имеет право заключить контракт с любым клубом лиги.
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