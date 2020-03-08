Источник: матчи плей-офф Кубка Стэнли могут пройти без зрителей

НХЛ запросила клубы о доступных датах в календарях их стадионов для проведения матчей в конце апреля на тот случай, если продолжится распространение коронавируса и матчи будут отложен, написал журналист Sportsnet Крис Джонстон.

В частности обсуждается проведение плей-офф без зрителей либо перенос матчей на нейтральную площадку. Лига пока не понимает, что произойдет по той причине, что в Канаде уже зарегистрировано более 50 случаев заболевания в результате заражения коронавирусом.

До конца регулярного чемпионата НХЛ осталось меньше месяца, последний игровой день состоится 4 апреля.