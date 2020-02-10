Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ рассказал о встрече с членами МОК

Исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Мэтью Шнайдер рассказал о встрече между представителями организациями, руководством НХЛ и членами МОК, на которой обсуждалась перспектива выступления игроков из Северной Америки на Олимпиаде-2022.

— Это была полезная встреча, — цитирует Шнайдера The Athletic. — Мы довольны тем, как все прошло. Это был хороший жест со стороны МОК.

Скажем так: мы прощупали почву. Несколько раз использовалось слово «партнерство», что было очень приятно слышать. Однако еще не решено слишком много вопросов. Это был только первый шаг.

Одно ясно точно: чем быстрее мы договоримся, тем лучше будет для всех.

НХЛ и МОК должны договориться. Дело сдвинулось с мертвой точки