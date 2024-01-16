«Бостон» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча

«Бостон» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У «Брюинз» голы забивали Чарли Койл и Давид Пастрняк, который также отметился результативной передачей. Ассистентский дубль оформил Брэд Маршан.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте