Четыре российских игрока «Вашингтона»: Евгений Кузнецов, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов были отстранены от тренировок и игр за нарушение противоэпидемиологических правил НХЛ. Четверо россиян находились в одном номере отеля без масок.

Ранее Кузнецов в интервью «СЭ» рассказал об этих правилах, а также удивился, как быстро реагирует лига на нарушения антиковидного регламента: клуб был предупрежден за празднование победы в раздевалке без масок.

— Вернемся в Америку. Удивлен, что у вас тренерский штаб стоит в масках. В КХЛ этот пункт убрали сразу еще во время предсезонных матчей.

— Более того, скажу, что в раздевалке и все хоккеисты должны быть в масках.

— Чушь какая.

— Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно.

— Вы говорите правильные слова. Но странно при таком количестве тестов надевать маску в перерыве матча.

— Вы в курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил?

— Нет.

— Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. Интересно, кто крыса?

— Так на клубном канале появилось видео из раздевалки после победы.

— Ага, понял. Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали.

(Алексей Шевченко)