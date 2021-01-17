«В этом сезоне Овечкин забьет 43 гола». Евгений Кузнецов по-прежнему бодр и весел

Лидер «Вашингтона» дал жизнеутверждающее интервью, в котором рассказал о старте сезона НХЛ, родном Челябинске и защитил молодежку после прошедшего МЧМ.

Старт сезона

— Недавно смотрел видео, как вы взяли клюшку Здено Хары и попытались ее использовать. Какие впечатления?

— Я там на другое внимание обращал. Здено использует не изоленту, а специальное приспособление для крюка. Даже не знаю, как объяснить... Особая наклейка, которая держится очень долго. Ну и, конечно, клюшка просто огромная, никогда не видел ничего подобного.

— Будете использовать такую же наклейку?

— Нет, наверное. Ее надо заказывать, какое-то время ждать, я уж лучше обойдусь привычными методами.

— Сейчас что-то дополнительно менять — лишний стресс. Сыграны первые матчи после короткого тренировочного лагеря. Как ощущения?

— Тяжело, очень тяжело. Причем, страдают все, но некоторым гораздо тяжелей. Мы вот первые игры провели против «Баффало». Соперник практически год без хоккея, у нас-то хотя бы плей-офф был. И представляете — «Клинкам» дважды за два дня выходить против нас. Скажу, что хоккея практически и не было. И мы, и соперник старались скорее не пропустить, чем что-то придумать в атаке, сыграть на результат.

— Второй матч был совсем ужасным.

— Зато у нас вратарь хорошо сыграл. Мы позволили слишком часто бросать по воротам Витека Ванечека, но он со всем справился. Однако, соглашусь, качество игры было не самым... Впрочем, мы уезжаем с выезда с двумя победами. Сейчас тот случай, когда очень доволен таким исходом.

— Пустой стадион в Баффало — а он у них красивый! — не помогал настроению?

— Я понял, что только во Флориде будут на матчи пускать.

— В Аризоне.

— Да, наверное. Сейчас ведь какая ситуация: мы играем внутри своего дивизиона, ни с кем другим не встречаемся, и нет особого смысла следить за делами в других конференциях. Знаю, что у нас все пока без зрителей.

— Вам сейчас нет смысла следить, как там «Торонто» играет против «Оттавы»?

— Иногда все-таки смотришь телевизор, ведь в других командах много мастеров мирового уровня. Тут другая сложность. Из дивизиона в плей-офф выходят только первые четыре команды. Проблема в том, что у нас все восемь могут играть в плей-офф, но играть-то только с ними. Будет очень непросто. Зато у тренеров работы стало меньше.

— Не надо изучать соперников?

— Ну да, у тебя всего их семь до плей-офф, а не тридцать. Гораздо легче.

Евгений Кузнецов. Фото USA Today Sports

Какие сборы лучше

— Еще один вопрос, который не давал мне покоя до сезона. Вас собрали за 12 дней до старта, вы поиграли в хоккей и сразу — в бой. И вижу, что хоккеисты не встают в третьем периоде, сил много. Но никто из вас не ездил в Пинск, не запирался в Новогорске или где у вас там запирают.

— Между прочим, я ничего не имею против Пинска, ездил туда с «Трактором», когда работал Андрей Сидоренко. Но у нас лагеря начались за 12 дней до старта, а до этого все работали по полной программе достаточно долго, все держали себя в форме.

— Слышал, что в хорошие времена какие-то сборы в НХЛ устраивали.

— Кажется, в «Детройте» было нечто подобное. Все отправлялись куда-то на несколько дней. В «Вашингтоне» ничего этого не было, так как у нас тут есть все для подготовки.

— Так почему ни у кого животов нет?

— Я вообще не встречал за океаном такого, чтобы кто-то пришел на первую тренировку с лишним весом или в ужасной форме. Просто никогда такого не было. Наверное, все прекрасно понимают, раз играют в такой лиге. Но одно дело — быть в хорошей физической форме, и совсем другое — в отличной игровой. Некоторое время понадобится для того, чтобы перестроиться. Парни долго не играли в хоккей.

— А вы не скучаете по сборам?

— Для меня это вообще не является проблемой. Могу так, как сейчас в НХЛ, могу со сборами. При Валерии Белоусове ездили в Швейцарию. Хорошие времена! Брали с собой жен, детей, была очень семейная обстановка. Сейчас даже не хватает этого.

Отпуск

— Это лето вы полностью провели в Челябинске. Кажется, даже в Москву не приезжали.

— Да, только съездил в Казань — на крестины ребенка Станислава Галиева. А все остальное время был дома. Давно не было возможности провести в родном городе зиму. Знаете, кто больше радовался этому? Дочка. Она хотя бы снег увидела, покаталась с горки, поиграла в снежки. В Вашингтоне снега не бывает, а на Урале — сколько угодно. Да и вообще, очень я соскучился по своему родному городу. Чем больше времени находишься за границей, тем сильней тянет домой.

— Меняется Челябинск?

— И в лучшую сторону. Пару лет назад обстановка была гораздо хуже, а сейчас видишь изменения. Но вообще я не люблю рассуждать на эту тему.

— А «Трактор» меняется?

— Мне нравятся изменения, которые происходят в клубе. Да, сейчас финансирование не на высочайшем уровне, но я вижу, что имеющиеся деньги тратят правильно. Появилась стратегия развития, внимание уделяется детской школе. Большой плюс и в том, что удалось вернуть Анвара Гатиятулина.

— Вы верите, что клуб пошел в правильную сторону?

— Надеюсь на это. Самое главное для меня — чтобы не забрасывали детскую школу, развивали ее. Оттуда придется питаться хоккеистами в будущем.

— Вы ведь в свое время купили детской школе ледозаливочную машину.

— Ну вы начинаете. Это когда было-то? Все уже забыли.

— И сейчас, наверное, что-то подарили?

— Ничего, но если бы что-то купил, то не рассказал бы. Для меня главное, что эта арена в районе ЧТЗ в отличном состоянии. Для меня это по-прежнему храм. Даже сейчас, выходя на лед на этой площадке, испытываешь ни с чем не сравнимые чувства. Мы в свое время относились к этой арене очень бережно, никогда не гадили там, ничего не ломали, чтобы похулиганить. Стараемся объяснить и новому поколению, как нужно относиться к своему дому.

— В городе-то узнают?

— Немного есть.

— За год могли и забыть.

— Скажу так: днем по-прежнему непросто появляться в общественных местах. Но теперь спасает маска. Натягиваешь ее, бейсболку, капюшон. Есть возможность проскочить, если куда-то срочно надо попасть.

Евгений Кузнецов. Фото AFP

Правила против вируса и новый тренер

— Вернемся в Америку. Удивлен, что у вас тренерский штаб стоит в масках. В КХЛ этот пункт убрали сразу еще во время предсезонных матчей.

— Более того, скажу, что в раздевалке и все хоккеисты должны быть в масках.

— Чушь какая.

— Таковы правила лиги, которые нужно соблюдать. Если что-то не устраивает, то была возможность отказаться от участия в турнире. Не нравится быть в маске в раздевалке, не нравятся другие условия — возьми паузу, тебе никто слова не скажет. Но если ты решил играть в чемпионате, то выполняй все правила. Маску я снимаю только в машине, когда еду домой. Но даже на тренировочном катке ее ношение обязательно.

— Вы говорите правильные слова. Но странно при таком количестве тестов надевать маску в перерыве матча.

— Вы в курсе, что наш клуб уже строго предупредили за нарушение правил?

— Нет.

— Кто-то то ли сказал, то ли увидел, что мы после матча сидим в раздевалке без масок. Ну и из лиги прилетело моментально. Интересно, кто крыса?

— Так на клубном канале появилось видео из раздевалки после победы.

— Ага, понял. Но в оправдание скажу, что нарушили мы не сознательно, а просто забыли про все правила. Первая игра, первая победа, не до масок было, эмоции захлестывали.

— Питер Лавиолетт придумал какую-то тему с повязками для каратистов.

— Да, мы все смеялись радовались, а я потом у Александра Овечкина спросил, что за фильм-то? А он плечами пожимает, говорит, не в курсе. И я не понял, про что речь. Но весело, в раздевалке отличная обстановка, а это самое главное.

— К вам пришел тренер, который проповедует совершенно иную хоккейную философию, чем была в «Вашингтоне».

— Да все про это говорили, но я особой разницы не заметил. В атаке нас никак не ограничивают, ни в какие схемы не загоняют. Какие-то трудности были на первых тренировках, появились новые упражнения.

— Что за упражнения? Баллоны?

— Ну какие баллоны? Нет, но приходит новый тренер, у него свои схемы для занятий. И первые дни ты не хочешь показаться совсем тупым, просто изучаешь. Через пару тренировок привыкаешь.

— Он вас от Александра Овечкина убрал?

— Ой, да не обращайте на это внимание! Во время сезона мы можем снова выходить с Александром. Тут нет такого, что если приняли решения по звеньям, то до конца будут этой схемы придерживаться. И раньше было, что мы с Александром в разных звеньях выходили.

— На молодежном чемпионате мира запретили плеваться и праздновать голы. Все про эти правила забыли, но все же.

— Нам про подобное ничего не говорили. Нельзя плевать на борт, об этом специально предупреждают. Но празднование голов не отменено.

— Мы с вами разговариваем, когда вы в Питтсбурге. У вас выходной, но вы никуда сходить не можете. Печально.

— Мы можем выйти погулять, тут это не запрещено. Но если бы раньше все встретились, где-нибудь вечером поужинали, но сейчас по ресторанам ходить нельзя. Да, сидим в номере. Может быть, позже все это надоест, но пока мы просто рады, что вернулся хоккей, появилась возможность заниматься своим любимым делом, и это перевешивает все минусы. Может быть, к марту настроения и изменятся, люди устанут.

— Игроки «Торонто» будут брать на выезд караоке.

— Мы точно не будем брать. В клубе как-то пытаются выйти из положения. В отелях, куда мы заезжаем, делают лаунж, чтобы мы могли отдохнуть, поговорить друг с другом в неформальной обстановке. Не знаю, как пойдет дальше.

— Вы пойдете на прививку, если она будет обязательной?

— Пока вообще не думал об этом. Думаю, к следующему сезону многое изменится, а НХЛ увидит, как поведут себя другие американские лиги.

— Как вы относитесь к тому, что у вас забрали очень много денег от оклада?

— Не нам в нынешнее время жаловаться на это. Не буду отрицать, что мы между собой это обсуждаем. Кто-то не очень доволен, но все переговоры ведутся с профсоюзом. Жаловаться на эту миру не совсем правильно, как мне кажется. Хотя неприятно, конечно. Мы же эти деньги зарабатываем. Однако сейчас такое время. И на первый план выходит то, что мы вообще можем работать.

— Но вы с женой уже вырезаете купоны на скидки? С их помощью реально можно экономить.

— Покупаешь два литра, а третий в подарок? А-ха-ха! Все, что нужно, мы купили, да еще и про запас, так как помним пустые полки.

МЧМ

— Смотрели молодежный чемпионат мира?

— Все матчи.

— Настроение в России — «все пропало». Споры идут уже неделю.

— Обидно скорее за то, что крайними делают ребят. Взяли и начали во всем обвинять Ярослава Аскарова. Сколько на него критики свалилось, сколько оскорблений. Ну о чем вы говорите? Не голкипер виноват в поражении, там вообще не было виноватых. Много причин, но неприятно, когда ищут крайнего.

— Ожидания были большими.

— Возможно. Мы в свое время ехали в Баффало купить жвачек, кроссовки. Никто от нас ничего не ожидал. Сейчас все хотели победы, как минимум финала, видимо, это и сказалось. Но все равно при этом нельзя искать одного виноватого.

— Увидели в этой команде будущего Панарина? Когда Артемий приехал в Баффало, то он был никем, а сейчас стал одним из самых лучших форвардов.

— Да у нас вся команда была такая.

— Не скромничайте, про вас уже говорили.

— Ну, возможно. Если говорить про нынешнюю молодежную сборную, то я прекрасно понимаю, почему «Ванкувер» ждет Василия Подколзина. Я уверен, что ему найдут правильную роль в команде и он будет забивать по 20-30 шайб. Да много хороших ребят в этой команде. Надеюсь, что они справятся с этим сложным временем.

— Ну и напоследок. Сколько забьет Овечкин в этом сезоне? Назовите точную цифру.

— 43 шайбы.