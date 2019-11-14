Илья Воробьев: «В НХЛ Гусев не является каким-то особенным»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев в интервью «СЭ» объяснил, почему нападающий Никита Гусев пока не получает много игрового времени в «Нью-Джерси».

— В НХЛ хватает игроков такого уровня. Он не является каким-то особенным, как был в КХЛ. Но я со своей стороны все равно верю в Никиту. У него должно получиться. Мне нравилось с ним работать, поскольку он никогда не стоял на месте и хотел развиваться дальше. Гусев не просто обучаемый игрок, готовый тебя слушать. Он сам постоянно хотел учиться, смотрел видео и разбирал свою игру до мельчайших аспектов. Мы с ним не раз разговаривали, обсуждая какие-то моменты. Никита пересматривал взгляды на определенные вещи и в хоккее, и в жизни. Пытался всегда и во всем досконально разобраться.

— Прохоркин, Мальцев, Шестеркин, Рыков закрепиться в НХЛ пока не могут. В следующем сезоне за ними может уехать Дорофеев. Как избежать этого?

— Дорофеев, насколько я знаю, переподписал контракт и никуда не поедет. Считаю верным принцип, что надо стать зрелым игроком, прежде чем ехать в НХЛ. У каждого может быть собственная позиция в этом отношении. Свои мозги никому в голову не вставишь. Понятно, что все гонятся за мечтой. Главный вопрос заключается в том, как ее реализовать. Хочешь просто съездить, чтобы потом говорить, что попытался — это совсем другое. Для реального попадания в НХЛ надо трезво оценивать свои возможности. Учитывать, сможешь ли ты попасть в состав, если там уже есть несколько игроков на твоей позиции с большими контрактами. Легко можно просидеть несколько лет в фарм-клубе и не получить серьезного шанса в основном составе. (Михаил Зислис)

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