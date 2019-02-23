Илья Ковальчук: "Это мой худший сезон в НХЛ, но еще есть 20 игр, чтобы все чуть исправить"

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук в интервью "СЭ" рассказал, что проводит свой худший сезон в НХЛ. Он также отметил, что еще есть время все исправить.

– За те годы, что вы не играли в НХЛ, хоккей в ней поменялся сильно?

– Если честно, скорее изменился я. С возрастом по-другому начинаешь смотреть на вещи. Безусловно, здесь за это время появилось много молодых, талантливых, быстрых, очень координированных ребят, умеющих делать с шайбой все, что угодно.

Но это нормально – время же не стоит на месте. Когда я приезжал в 18 лет, заканчивали карьеры монстры предыдущего поколения – Марио Лемье, Лич, Линдрос, Пронгер, Зубов, Ковалев, Могильный, Буре. А сейчас пришло новое поколение. Наверное, игра стала чуть быстрее. Если честно, у меня заняло время, чтобы привыкнуть, адаптироваться к лиге заново, – но не так долго.

– Вячеслав Фетисов говорил мне прошлой весной о вашем решении вернуться в НХЛ, что вам будет очень непросто, но ваше решение – это "мужская история".

– Он прав и в том, и в другом. Вячеслав Александрович меня очень хорошо знает. Это один из тех людей, которым я благодарен – и которым всегда могу позвонить. Для меня его совет и мнение очень важно.

В моем возрасте не так просто переезжать, тем более с четырьмя детьми. Когда ты переезжаешь в 18 лет, это совсем другое, чем когда делаешь это взрослым, сформировавшимся человеком. И меняешь образ жизни, среду. Здесь не Россия. Это другой менталитет, и перестроиться не так просто. Только сразу скажу – это не оправдание. Я знал, на что шел. Все будет в порядке.

– Когда вы почувствовали, что реадаптация завершена? И завершена ли? Не утрачены ли какие-то качества?

– Об этом лучше судить болельщикам. Что касается статистики, понятно, что это мой худший сезон в НХЛ. Но, повторяю, еще есть 20 игр, чтобы все чуть исправить. Сейчас, слава богу, тренер стал больше доверять, время прибавилось. Самое главное – не сдаваться и тренироваться на полную катушку.

Самым сложным, как я уже сказал, было адаптироваться к коллективу. Для меня очень важно, как ко мне относятся люди, есть ли с их стороны доверие. Такой я человек. В этом случае открываюсь и раскрываюсь полностью. Это и почувствовал после перерыва, когда был “бай-уик". Мы потренировались вместе, потом поехали на длинный выезд на семь игр – в Нью-Йорк и другие восточные города.

– То есть сейчас с ветеранами – Даути, Копитаром, Куиком и другими – проблем нет?

– Проблем и не было. Просто раньше, может быть, не так относились друг к другу, как сейчас. Теперь у нас отличная атмосфера. (Игорь Рабинер)

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