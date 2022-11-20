Игроки «Вашингтона» выйдут на разминку перед матчем с «Колорадо» в специальных розовых джерси

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Колорадо».

Игроки «Кэпиталз» выйдут на предматчевую разминку в специальных розовых джерси в рамках акции борьбы против рака. Все джерси будут выставлены на аукцион, после чего все средства с продажи маек поступят в благотворительный фонд.

Матч «Вашингтон» — «Колорадо» пройдет сегодня, 20 ноября и начнется в 3:00 мск.